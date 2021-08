Rákkeltő az alkohol, válassza a kávét helyette, mert az megvéd a daganatos megbetegedéstől

Az alkoholfogyasztás jobban növeli rákos megbetegedések kockázatát, mint azt korábban gondolták. A londoni Imperial College kutatói nemcsak ezt állapították meg nagyszabású összefoglalójukban, amelyet 860 korábbi kutatási eredményt felhasználva készítettek, hanem azt is, hogy a kávéfogyasztás viszont véd a májrák ellen - írja a Guardian.



Az alkoholfogyasztás számos ráktípushoz kapcsolódik, beleértve a szájüreg, a garat- és a gége-, nyelőcső- és vastagbélrákot, de a mell- és májrák kialakulásában is fontos szerepe van - állítja a nemzetközi csapat.A tanulmány azt is leszögezi, hogy naponta legalább egy csésze kávé elfogyasztása a májrák és a bőrkarcinómák kialakulásának kockázatát csökkenti, és ezek a hatások mind a koffeint tartalmazó, mind a koffeinmentes kávé fogyasztása esetén megfigyelhetők.A kutatók azt is megállapították, hogy a tejtermékek és a teljes kiőrlésű gabonafélék fogyasztása csökkenti a vastagbélrák kockázatát., a kutatást finanszírozó World Cancer Research Fund (Rákkutatási Világalap - WCRF) kutatási és innovációs igazgatója elmondta: „Ez az átfogó kutatás tisztázza az alkohol, a kávé és a rákos megbetegedések közötti összefüggések nagy részét, bár a mechanizmusok feltérképezésének érdekében további kutatómunkára van szükség."A rákkutató alap vezetője szerint, akik aggódnak amiatt, hogy étrendjük hogyan befolyásolhatja a rák kockázatát, a WCRF rákmegelőzési ajánlásait tanulmányozhatják, amelyek az alkoholfogyasztás korlátozását, a normál testsúly megőrzését, a fizikai aktivitást, valamint a teljes kiőrlésű gabonafogyasztást, a zöldségben, gyümölcsben gyümölcsben gazdag étrendet javasolják. (Guardian)