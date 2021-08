Öt tehenet, házat és egy húsgombóc éttermet kapnak ajándékba az aranyéremmel hazatérő indonéz tollaslabdázók

Aranyérmes lett a tokiói olimpián az indonéz női páros tollaslabdában, és mivel ez az ország első olimpiai aranyérme idén, a két sportolót ajándékokkal halmozták el: öt tehén, egy húsgombóc étterem és egy új ház - csak néhány azok közül a jutalmak közül, amelyet az indonéz tollaslabda aranyérmesek, Greysia Polii és Apriyani Rahayu megkapnak, amikor hazatérnek Tokióból - írja a Reuters. Mindezeken felül a kormánytól 5 milliárd rúpiát (mintegy 349 ezer dollárt) is kaptak.



