Orvos, ápoló és vakcinológus is van az új Barbie-szériában, amellyel a Covid ellen harcoló nők előtt tisztelegnek

A világ második legnagyobb játékgyártó cége, a Mattel már régóta elkötelezett a nevelő célú játékbabák gyártása iránt. A koronavírus-járványt sem hagyta ki a cég: most hat olyan Barbie-t mutatott be, amit a pandémia alatt hősiesen helyt álló nőkről mintázott - írja a Qubit.



„A Barbie elismeri, hogy mindenkinek, aki a járvány frontvonalában dolgozik, óriási áldozatokat kell hoznia, szembenézve a pandémia kihívásaival. Hogy egy kis fény vetüljön az erőfeszítéseikre, megosztjuk a történeteiket, arra inspirálva a következő generációt, hogy az ilyen hősök nyomába lépjenek” – mondta a Guardiannek, a Barbie brandért felelős Mattel-alelnök.

Kikről mintázták a hat új babát?

ről, aki az Oxford Egyetem vakcinológusaként az AstraZeneca-oltás egyik fő fejlesztője volt;New York-i nővérről, akit 2020-ban a Time a világ száz legbefolyásosabb embere közé választott;kaliforniai orvosról, akit 9 hónapos babájától tartott távol hosszú ideig a járvány elleni küzdelme;torontói orvosról, aki fekete nőként az egészségügyi tanulmányok diverzitásáért harcol;ról, aki csapatával a Zika-vírus után most a Brazíliában terjedő koronavírust is elsőként szekvenálta;valamint-ról, aki a Gowns for Doctors nevű kezdeményezésével elősegítette az újrahasználható műtős ruhák terjedését a járvány alatt.