Hivatalosan is vége lett: elvált Melinda és Bill Gates

Véget ért a válóper, és ezzel hétfőn hivatalosan is pont került Bill és Melinda Gates 27 évig tartó házasságára – közölte a CNN. A pár 1987-ben ismerkedett meg a Microsoftnál, majd hét évvel később, 1994-ben házasodtak össze. Idén májusban jelentették be a válást, döntésüket azzal indokolták, hogy úgy érzik, már nem tudnak fejlődni a kapcsolatukban.



Ezt követően azonban kiderült, hogy Melinda Gates már kb. két éve tervezte a válást, aminek az oka a Wall Street Journal szerint férje kapcsolata voltnel. Epstein milliárdos üzletemberként volt ismert, 2019-ben viszont előzetes letartóztatásba került emberkereskedelem és kiskorúak megrontásának vádjával. Befektetőként kapcsolata volt többek közöttpal,gel – és Bill Gatesszel is, aki állítólag többször fel is bukkant Epstein magánszigetén.Már bejelentették a válást, amikor az NPR megírta, hogy Bill Gates intim viszonyt folytatott a Microsoft egyik alkalmazottjával még 2000-ben, ezt a milliárdos el is ismerte.A CNN szerint a válási megegyezés részletei nem ismertek, annyi azonban bizonyos, hogy egyiküknek sem kell tartásdíjat fizetnie. A Bloomberg Billionaires Index tájékoztatása szerint a Gates-vagyon kb. 152 milliárd dollár lehetett hétfőn, ami azt jelenti, hogyha feleztek, 76 milliárd dollárt kaptak fejenként. A volt feleség a bírósági dokumentumok alapján nem tervezi megváltoztatni a nevét. A válás bejelentésekor még azt mondták, az alapítványukat közösen kívánják vezetni, most viszont úgy tűnik, kétéves próbaidőt jelöltek ki, hogy kiderüljön, tudnak-e együtt dolgozni a továbbiakban is.