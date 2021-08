A Reuters és az AP segítik ezután a Twittert a hiteles hírszolgáltatás érdekében

Megállapodást írt alá a Twitter az Associated Press (AP) és a Reuters hírügynökséggel, hogy azok segítenek előmozdítani a pontos tájékoztatást a mikroblog- és közösségihálózat-szolgáltató platformján.



A Twitter hétfői bejelentése szerint közös projektjük kiszélesíti azt a már folyamatban lévő munkát, amely segíthet egyrészt megmagyarázni, hogy egyes témák miért válnak divatossá a Twitteren, másrészt megbízható forrásokból származó információkat, híreket szállítani és leleplezni a félrevezető tájékoztatást.

A hírügynökségek segítségével biztosítható lesz, hogy valós időben elérhetőek legyenek hiteles információk a frissen felmerülő, legfontosabb beszédtémákban.

Ez különösen fontos lesz ott, ahol "tényeket vitatnak", vagy amikor a társaság saját kurátori csapata nem rendelkezik a megfelelő szakértelemmel vagy nincs elég hozzáférése az adott témában készült megbízható jelentésekhez - közölte a Twitter. A két hírügynökség feladata lesz az is, hogy segítsenek összefüggéseikbe helyezni a széleskörű érdeklődésre számot tartó témákat, köztük azokat, amelyek potenciálisan félretájékoztató információkhoz vezetnek - tették hozzá."Ez a munka a küldetésünk lényege" - mondta, az AP globális üzleti fejlesztésért felelős alelnöke egy nyilatkozatban. "Az AP régóta szorosan együttműködik a Twitterrel és más platformokkal is, a tényszerű újságírás hatókörének kiterjesztése érdekében" - fűzte hozzá Januszewski., a Reuters felhasználók által generált tartalmak hírgyűjtéséért felelős vezetője kijelentette: "a bizalom, a pontosság és a pártatlanság áll a Reuters mindennapi tevékenységének középpontjában."A megállapodásba foglalt partnerség pénzügyi feltételeit a felek nem hozták nyilvánosságra. Az AP és a Reuters a Facebooknak is tényállításokat ellenőrző partnere.