Az ENSZ figyelmeztet: éhínség fenyegeti a világ huszonhárom térségét

A világ huszonhárom térségében fennáll az éhínség veszélye az elkövetkező három hónapban, és a legsúlyosabb a helyzet a fegyveres konfliktus sújtotta etiópiai Tigré térségében, Madagaszkár déli részén, Jemenben, Dél-Szudánban és Észak-Nigériában - figyelmeztetett jelentésében két szakosított ENSZ-szervezet.



Az Élelmezési és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) és a Világélelmezési Program (WFP) által pénteken közzétett jelentés szerint augusztus és november között várhatóan tovább fog súlyosbodni az élelmiszerellátási helyzet a világon.A legsúlyosabb a helyzet Etiópiában, ahol várhatóan 401 ezerre nő az éhezéssel és az éhhalállal szembenézők száma, ha gyorsan nem érkezik humanitárius segély. Ez a szám a legnagyobb a 2011-es szomáliai éhínség óta.Madagaszkár déli részét az elmúlt negyven év legsúlyosabb szárazsága sújtja, a magtárakban lévő terményt tönkretevő kártevők és az emelkedő élelmiszerárak miatt szeptemberre 14 ezer ember kerülhet katasztrofális helyzetbe. Az év végére a duplájára, 28 ezerre nőhet a sürgős segítségre szorulók száma az országban.A FAO és a WFP szerint az éhínség nemcsak méreteiben, hanem súlyosságban is nő a világon. Egészében 41 milliónál több ember éhínséggel vagy éhínséghez hasonló körülményekkel szembesülhet, ha azonnal nem kap a létfenntartáshoz szükséges segítséget.Néhány hete az Oxfam nemzetközi segélyszervezet is arról számolt be : világszerte 155 millióan élnek az élelmiszer-bizonytalanság különböző fokozatain, 20 millióval többen, mint tavaly. Az éhezők kétharmada válságövezetben él. (Euronews)