Kitart a kánikula, de hegyvidéken vihar, zivatar, jégeső is várható

Kánikulára és légköri instabilitásra vonatkozó, sárga, illetve narancssárga jelzésű riasztást bocsátott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A következő napokra érvényes előrejelzések az ország nagy részére kiterjednek.



E szerint július 29. és augusztus 1. között hőségre és fokozottan kellemetlen hőérzetre vonatkozó, narancssárga jelzésű figyelmeztető előrejelzés lesz érvényben Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi és Ilfov megyében, Bukarestben, illetve Krassó-Szörény megye déli részén.A meteorológusok szerint csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap az érintett térségekben a hőmérséklet-páratartalom index meghaladja a kritikus 80 egységet, a hőmérséklet csúcsértéke pedig elérheti a 38-40 Celsius-fokot.Az ANM közlése szerint a fokozottan kellemetlen hőérzettel járó hőség jövő hét elejéig kitart a déli és délkeleti régiókban.Vasárnaptól kánikulára vonatkozó, sárga jelzésű figyelmeztető előrejelzés lép érvénybe az ország nagy részében. A nyugati, déli régiókban és helyenként az ország többi részén a hőmérséklet csúcsértéke 34 és 39 Celsius-fok között váltakozik, éjszaka pedig nem hűl le 20 fok alá a levegő.A szakemberek szerint csütörtökön 13 óra és 23 óra között Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bákó, Vaslui, Vrancea, Galac, Buzău, Brăila, Prahova megyében, valamint Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Szeben, Brassó, Kovászna és Hargita megye hegyvidékén villámlásoktól és jégesőtől kísért szélviharok várhatók, a légmozgás sebessége a 70-80 km/h-t is elérheti. Helyenként felhőszakadásokra is számítani lehet, a lehulló csapadék mennyisége elérheti a 25-40 litert négyzetméterenként.Ugyanakkor 10 és 23 óra között légköri instabilitásra vonatkozó, sárga jelzésű figyelmeztető előrejelzés van érvényben Erdély, Máramaros, Moldva egyes térségeiben, Muntenia és Dobrudzsa északi részében, illetve helyenként hegyvidéken. A jelzett időszakban az érintett régiókban villámlásoktól kísért heves széllökésekre és szélviharokra, helyenként felhőszakadásokra, elszigetelten pedig jégesőre is számítani lehet.