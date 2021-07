Megharapott és meg akart erőszakolni egy idős nőt, közmunkára ítélték a helyi iskolában

A libertatea.ro számolt be a Brăila megyében történt esetről: egy 29 éves férfit 2 év és 3 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek, valamint 100 napi közmunkára, melyet a helyi polgármesteri hivatalnál vagy az iskolában kell ledolgoznia, amiért megpróbált megerőszakolni egy nőt.



A lap arról ír, hogy 2019 tavaszán Vișani településen a szóban forgó férfi eléggé ittas állapotban tartott haza, miután egy nő visszautasította a közeledési kísérleteit a helyi kocsmában. Ekkor jutott eszébe, hogy a szomszédjában egyedül él egy idős nő.Aki ráadásul a lakása ajtaját sem kulcsolta be éjszakára. Este 11 után behatolt az otthonába, és azt kiabálta, hogy "megerőszakollak". Majd rátámadt, leteperte az ágyra és próbálta letépni a nadrágját.A nő próbált védekezni, dulakodtak, az agresszor pedig eközben megharapta az arcát és az orrát is. Egy idő után az áldozat arra kérte a férfit, hogy engedje meg, hogy igyon egy kis vizet, mert rosszul van. A támadó ekkor egy kicsit alább hagyott az erőszakoskodással, a nő pedig kihasználta a helyzetet, és kifutott az udvarra, ahol segítségért kiabált.Egy arra járó csoport tagjai meghallották és a segítségére siettek, a férfit azonban már nem találták a házban - mindössze a cipője, illetve a kerítésre támasztott biciklije árulkodott arról, hogy ott járt.Értesítették a rendőrséget is, a hatósági fellépés nyomán pedig az elkövető beismerte tettét.A Făurei-i Bíróságon lefolytatott eljárás során a támadó szabadlábon védekezhetett. A július elején meghozott ítélet pedig arról szól, hogy 2 év és három hónap felfüggesztett börtönbüntetést kap, illetve 3 évi hatósági felügyelet alá helyezték. A bíróság szerint azért nem küldték ténylegesen börtönbe, mert beismerte és megbánta a tettét, és nem büntetett előéletű.Emellett 100 napi közmunkára ítélték, melyet vagy a helyi polgármesteri hivatalnál, vagy a helyi iskolánál dolgozhat le. Továbbá megtiltották neki, hogy 200 méternél közelebb menjen az áldozatához.A július 2-án meghozott ítélet alapfokú, azaz nem jogerős, azonban a libertea.ro úgy tudja, mindeddig senki nem tett panaszt ellene.Az áldozat, aki sérüléseket szenvedett többek között az arcán, és sokkos állapotba került az őt ért támadás miatt, civil pert is indított, melyben 15 ezer lejt követelt.Ebből mindössze 5 ezer lejt ítéltek meg a számára, a bíróság indoklása szerint azért, mert "a morális kártérítés címszó alatt kifizetett összegeket nem szabad arra használni, hogy belőlük alaptalanul meggazdagodjon valaki".