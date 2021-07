Pink fizetné a norvég strandkézilabdások büntetését

Még a múlt hét végén írtunk róla, hogy 1500 eurós bírságot szabtak ki a norvég női strandkézilabda-válogatottra, amiért a csapat tagjai az előírt bikini helyett - a férfiakhoz hasonlóan - rövidnadrágban léptek pályára a Bulgáriában tartott Európa-bajnokság kisdöntőjében.



I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.