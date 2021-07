A Görög Ortodox Egyház: a vakcinák nem tartalmaznak sem mikrochipet, sem őssejteket

Vasárnap az összes görögországi ortodox templomban felolvastak a papok egy, a Szent Szinódus által kiadott enciklikát, melynek célja az volt, hogy a híveket rábírják az oltás bevételére.



A szöveg címe "a keresztények kérdeznek a vakcinával kapcsolatban, az orvosok pedig válaszolnak" volt, mely 12 kérdést és az ezekre adott válaszokat tartalmazta.Szó esett benne arról, hogy az oltás csökkenti a betegség súlyos formáinak kialakulását, valamint arról is, hogy Görögországban még nem eldöntött, hogy adnak-e harmadik dózist is.Ugyanakkor az enciklika azt is leszögezi, hogy egyetlen fajta SARS-CoV2 vakcina sem tartalmaz mikrochipet, és őssejteket sem. Továbbá arról is írtak benne, hogy az oltásokban levő anyagok nem változtatják meg az emberek személyiségét.A görög egyházhoz hasonló fellépést remélnek a román hatóságok a Román Ortodox Egyháztól (BOR) is.miniszterelnök-helyettes a napokban beszélt arról, hogy szeretnék meggyőzni a legnagyobb romániai felekezet papjait, hogy szálljanak be az oltást népszerűsítő kampányba.Románia ugyanis sereghajtó e téren az EU-ban, és az oltottak aránya épp az erősen vallásos falusi lakosság körében a legalacsonyabb.Amint arról beszámoltunk, eleinte a BOR papjainak egy része idegenkedett az oltástól, és voltak, akik a vakcina bevétele ellen szólaltak fel. Ismeretes az eset, amikor egyikük azzal riogatta a híveket, hogy pikkelyek nőnek rajtuk, ha beveszik az oltást.Az egyház vezetősége azonban fokozatosan felhagyott a vakcinával szembeni ellenkezéssel, az utóbbi időben pedig már arra is hajlandó, hogy nyilatkozatban ítélje el a saját papjait, akik oltásellenes szövegeket eresztenek meg a templomokban.