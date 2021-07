Lengyel vizsgálat: a pedofil bűncselekmények minden harmadik elkövetője családtag

Lengyelországban a kiskorúakkal szembeni nemi visszaélések elkövetőinek több mint 35 százaléka az áldozat valamely családtagja, a vizsgált esetek 30 százalékában pedig egyházi személy is érintett a tett elkövetésével vagy eltussolásával - derül ki a pedofília eseteit vizsgáló lengyel állami különbizottság hétfőn ismertetett jelentéséből.



A tavaly júliusban megalakult bizottság eddig 349 esetet vizsgált feljelentés alapján, illetve saját, általában médiajelentés alapján történő kezdeményezésre. A testület 137 feljelentést tett, közülük 36 pedofil bűncselekmény eltussolására vonatkozott - derül ki a testület honlapján elérhető több mint 250 oldalas dokumentumból.A vizsgált esetek döntő többségében a feltételezett elkövető a családon kívüli, de a gyermekhez közeli környezetből származott - szomszédokról, pedagógusokról, edzőkről, szociális gondozókról, a család ismerőseiről, illetve az anya élettársáról van szó.A feltételezett elkövetők 35,6 százaléka a gyermekek legközelebbi vagy távolabbi rokona.A feljelentések több mint 25 százaléka szülők válóperével függ össze, amelyben az anya nemi erőszakkal vádolta meg gyermeke apját. Az interneten keresztül elkövetett pedofil bűncselekmények a vizsgált esetek 12 százalékát adják.Az ügyek csaknem 30 százalékában egyházi személyek voltak valamilyen módon érintettek. A száz vizsgált ügyből a bizottság 55-öt továbbított az ügyészségnek, ezen belül 36 eset arra vonatkozott, hogy a lelkészek nem jelentették a hatóságoknak a tudomásukra jutott pedofília-gyanús eseteket.A bizottságnál feljelentett 292 ember közül a legtöbben - 275-en - férfiak.A vizsgált esetekben 188 lány és 173 fiú szerepel áldozatként, a gyermekek életkora 1-16 év közötti, a legtöbb eset a 11-16 év közöttieket érinti.A lengyel állami különbizottság a különféle társadalmi közegekben előforduló pedofil esetek vizsgálatára hivatott. A héttagú testületben az államfő, a kormányfő és a gyermekjogi szóvivő egy-egy képviselője kapott helyet, három tagját a parlamenti alsóház, egyet pedig a felsőház választotta meg hétéves időszakra.A bizottság büntetőeljárások kezdeményezése mellett arra is jogosult, hogy a pedofil tettekért jogerősen elítéltek nevét és foglalkozását egy nyilvánosan elérhető listán közzé tegye. A hétfői jelentésben a testület a vonatkozó jogszabályok olyan módosításait is javasolja, amelyek szerinte a gyermekek még hatékonyabb védelmét tennék lehetővé.Lengyelországban 2019-ben szigorítottak a kiskorúakkal szembeni nemi visszaélésekért kiszabható büntetéseken: az ilyen bűncselekmény 5-től 30 évig, rendkívüli esetekben akár életfogytig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható, csakis letöltendő szabadságvesztés szabható ki érte, és nem évül el. (MTI)