Készül a törvénytervezet: Romániában hivatalosan elismerik az e-sportot

Az e-sport hatalmas fellendülésen ment keresztül az elmúlt időszakban, ennek rendjén a kormány arra készül, hogy kiegészítsék a testnevelési és sporttörvényt, amelyet szeptemberben terjesztenek a parlament elé.



Ha a módosításokat elfogadják, akkor a „gémerek” is hivatalos sportolókká válnak Romániában, ezáltal sokkal könnyebben juthatnak majd támogatásokhoz, ugyanakkor ők is kötelesek lesznek a társadalombiztosítási és jövedelem utáni járulékok kifizetésére.Elektronikus sportnak számíthatnak ezentúl a számítógépen vagy játékkonzolon működő, különböző típusú játékok, lehet az stratégiai, "lövöldözős", vagy bármilyen más, amelyet nemzetközi szinten elismertek.Már nagyon régóta, világszerte szerveznek e-sport versenyeket, melyeknek résztvevői, az élsportoló focistákhoz vagy autóversenyzőkhöz hasonlóan több millió dollárt kereshetnek.Az e-sportok hivatalos elismerése révén ezentúl itt Romániában is sokkal egyszerűbb lesz különböző bajnokságok megszervezése, épp a napokban jelentették be például, hogy Bukarest ad otthont a Dota 2 világbajnokságának, amelyet októberben a Nemzeti Arénában szerveznek. Egy ilyen eseményen a költségvetés körülbelül 40 millió dollár., a Román Videojáték-fejlesztők Szövetségének elnöke a Pro TV-nek elmondta , hogy Romániában körülbelül 6000 profi videojátékost tartanak számon, és a 2019-es adatok szerint csak Romániában több mint 200 millió dolláros forgalmat bonyolított le ez az ipar.