Rákkeltő benzolt találtak több naptejben, a Johnson&Johnson már 5 termékét vissza is vonta

A független Valisure laboratórium vizsgálatai során 78 naptej, illetve napozókrém összetételében fedezte fel a rákkeltő (elsősorban leukémiát okozó) benzolt - írja a Live Science. A szakértők az Egyesült Államok Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatalához (FDA) fordultak.



, a Valisure alapítója és vezérigazgatója szerint aggasztó, hogy az ismert karcinogén jelen van a fényvédőkben, melyeket kifejezetten a bőrrák elkerülése miatt használnak.A benzol előfordul a természetben, de az emberi tevékenység hatására is létrejön. Az anyagot egyes műanyagok, színezékek, mosószerek, gyógyszerek és rovarirtók gyártásakor is felhasználják.A Johnson&Johnson vállalat egy belső vizsgálatot kezdeményezett, melyet követően e hét során öt termékét bevonta a piacról, ezek: Neutrogena Beach Defense, Neutrogena Cool Dry Sport, Neutrogena Invisible Daily, Neutrogena Ultra Sheer és Aveeno Protect + Refresh. A cég szerint egyébként ezek a termékek nem tartalmaznak veszélyes mennyiségű benzolt, de "elővigyázatosságból" mégis megtették ezt a lépést.A benzol jelenléte a naptejekben egyébként azért is furcsának számít, mert nem tartozik a napvédő szerek alapanyagai közé.