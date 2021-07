Rekord számú vállaltan LMBTQ sportoló vesz részt a tokiói olimpián

Legalább 142 vállaltan leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű vagy nembináris (LMBTQ) sportoló vesz részt a tokiói olimpián - számolta ki az outsports.com.. Ami rekordnak számít a rendezvénysorozat történetében.



Ez több mint a duplája a 2016-os Rio de Janeiroban részt vett (56), és közel a hétszerese a 2012-es londoni olimpián szereplő (23) vállaltan LMBTQ sportolóénak.

Sőt, ez a szám magasabb, mint az összes megelőző olimpián részt vett, vállalatan LMBTQ sportolóé együttvéve.

Legtöbben az Egyesült Államokból érkeznek (30), míg Kanadából 16, Nagy-Britanniából 15, Hollandiából 13, Új-Zélandról 9, Ausztráliából 9, Brazíliából pedig 8 érkezik. Négy párt is összeszámoltak közöttük, akik ugyanabban vagy más-más sportágakban küzdenek majd a július 23. és augusztus 8. között tartandó olimpiai játékokon. A nők száma egyébként jóval meghaladja a férfiakét, az arány nagyjából 8:1, ami annak tudható be, hogy a női focisták között 30 vállalatan LMBTQ sportolót sikerült összeszámolni.A lap szerint összesen 25 országból érkeznek, és egyebek mellett egy lengyelországi sportlövő is van közöttük.kapcsán az Ourtsports megjegyzi, elképzelhetőnek tartják, hogy hazájában vegyes lesz a szereplésének a megítélése, figyelembe véve a lengyel kormány LMBTQ-ellenes fellépéseit. Emlékeztetnek arra, hogy Lengyelország, illetve Magyarország ellen kötelezettségszegési eljárást kezdeményezett az EU az LMBTQ embereket érintő negatív diszkrimináció miatt.

A lap megjegyzi ugyanakkor, hogy a tokiói olimpián részt vevő LMBTQ sportolók száma ennél lényegesen magasabb lehet,

hiszen csak azokat számolták össze, akik felvállalták a másságukat. Sokan lehetnek olyanok még közöttük, akik különféle okokból nem hozták nyilvánosságra, hogy valamelyik szexuális kisebbséghez tartoznak.Bár a számok magasaknak tűnhetnek, ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy valóban több LMBTQ sportoló vesz részt az idei olimpián. Sokkal inkább tudható be annak, hogy egyre többen vállalják nyíltan a szexuális orientációjukat és az identitásukat. Ez pedig az Outsports szerint azt jelenti, hogy a sportban növekszik az LMBTQ emberek elfogadottsága.