Hőségriadó: egyes megyékben akár 36-38 fok is lehet

Újabb sárga és narancssárga riasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a kánikula miatt az ország szinte egész területére.



Szerdán narancssárga riasztás van érvényben Szatmár, Bihar, Arad, Temes és Krassó-Szörény megyében. Itt a csúcshőmérséklet eléri a 36-39 Celsius-fokot, és éjszaka is csak 22-20 fokig csökken a hőmérséklet.További 29 megyére és a fővárosra sárga riasztás érvényes szerdán és csütörtökön. Ezekben a térségekben is nagyon meleg lesz, fokozódik a kellemetlen hőérzet, a hőmérséklet-páratartalom mutató elérheti, sőt akár meg is haladhatja a kritikus 80-as szintet.A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy csütörtök délutántól az ország nyugati felében fokozódni fog a légköri instabilitás. M. M. képe a Pixabay -en.