Sepsiszentgyörgy parkjába is megérkezik a Föld

Kolozsváron még a járvány előtt, 2019 decemberében mutatták be, míg Szatmárnémetiben idén tavasszal jutott el a Föld, vagyis hivatalos nevén Gaia, és aratott mindkét helyt sorokban mérhető sikert. Július 30. és augusztus 8. között pedig Sepsiszentgyörgy központjában lesz látható - tájékoztat a város önkormányzata.



Gaia

Gaiabrit művész fényinstallációja részletes NASA-fotók alapján készült, hű mása a Földnek. A látványelem átmérője 7 méter, felületének 1 centimétere a Föld bolygó 18 kilométerével méretarányos. A Gaia ritka alkalmat biztosít arra, hogy az érdeklődők közelről lássák a bolygónk valósághű, 3D-s mását lebegni. Sepsiszentgyörgyön az Erzsébet parkban található tó felett lesz megtekinthető.„Ezzel a projekttel az a célunk, hogy a Föld bolygót minden eddiginél közelebb hozzuk a sepsiszentgyörgyiekhez. Nemcsak azért, hogy az emberek egy egyedülálló élményben részesüljenek és újból felfedezzék bolygónkat, hanem azért is, hogy rájöjjenek, hogy a Föld védelme a mi feladatunk. Mindennapi döntéseink határozzák meg, hogy milyen lesz ez a bolygó 5, 10 vagy 100 év múlva, mi vagyunk felelősek azért, hogy teljes szépségében adjuk tovább, ahogyan azt Luke Jerram brit művész is illusztrálta a Gaia installációjával” - mondta Antal Árpád-András polgármester.A Gaia egy olyan kiállítássorozat része, amely Kínától Európán át, egészen az Egyesült Államokig körbejárja a világot. Ezúttal 10 napig Sepsiszentgyörgyön lesz látható, és az Erzsébet parkban található tó felett lehet majd megcsodálni. Sepsiszentgyörgy Önkormányzata több kísérő rendezvényt is szervez a fényinstalláció mellé, melyeket a következő időszakban mutatja be. A kiállítást a Lights on Romania szervezi partnerségben Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalával. A Lights on Romania korábban már a Mars bolygó mását , illetve a Hold mását is elhozta az ország különböző városaiba. (hírszerk.)