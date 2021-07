Eltörli a „hölgyeim és uraim” köszönést a Lufthansa, nemileg semleges üdvözlésre váltanak

Eltörli a megszokott „hölgyeim és uraim” / „ladies and gentleman” / „Meine Damen und Herren” köszöntést a Lufthansa német legitársaság a gépein, illetve a cégcsoportjába tartozó Austrian Airlines, SWISS és az Eurowings járatain is - számol be az újításról a hvg.hu a Travel Daily interjújára hivatkozva, amely a vállalat esélyegyenlőségi igazgatójával készült.



Az egyelőre nem árulták el, hogy pontosan mire cserélik a köszöntést, de a többi légitársaság, ahol már tettek hasonló lépést, egyszerűen „mindenkit” vagy „kedves utasainkat” köszönti.Az első hasonló változtatást az Air Canada vezette be még 2019-ben, néhány hónappal később pedig, a brit EasyJet is követte a példáját, de ott azóta visszakoztak, mert nagy felháborodást keltett a módosítás. A Japan Airlines szintén bevezette a nemileg semleges köszöntést az angol nyelvű szövegekben, hiszen a japán nyelvben eleve semleges a köszöntés: itt egyszerűen „jó reggelt”-tel és „jó napot”-tal köszöntik az utasokat.címoldali fotó: Wikimedia Commons