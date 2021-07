Elkészült a Delta variánsra kidolgozott Pfizer/Biontech vakcina!

A két gyártó bejelentette, kifejlesztették az új oltást a koronavírus variánsai ellen, és a következőkben tesztelni fogják annak hatékonyságát. A vakcinát Mainzban gyártották, a tesztelése augusztusban kezdődhet.



Ez lenne gyakorlatilag az a harmadik adag oltás, aminek szükségességéről a Pfizer és a Biontech már régóta beszél. Arra már voltak kísérletek, hogy a két dózissal beoltottak védettsége a harmadik dózistól ismét erőssé válik, akkor is, ha "normál" Pfizer/Biontech vakcinát használtak.Ám most a már létező mRNS alapú oltásukat módosították olyan értelemben, hogy az a koronavírus fertőzőbb változatai, főképp a Delta variáns ellen is hatékonyabb legyen.A gyártók most folyamodnak engedélyezésért.