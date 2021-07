Richard Branson angol milliárdos elment a világűr peremére, és sikeresen vissza is tért

Richard Branson angol milliárdos a Virgin Galatic nevű űrjárműve fedélzetén vasárnap Új-Mexikóból el a világűr peremére, majd sikeresen visszatért.



A Unity22 hatfős legénységgel szállt fel, a milliárdoson kívül csak a cég alkalmazottai utaztak a fedélzeten. Hivatalosan még nem erősítették meg, milyen magasra jutottak, de a BBC szerint a 85 kilométeres magasságot biztosan elérték, ahol néhány percre a súlytalanságot is megtapasztalták.A két órás utazás végén az üzletember az Unity22 fedélzetén sikeresen landolt a Földön. Állítása szerint, ez az út volt élete élménye, és 17 év kemény munkája ért most be. Az utazással sikerül beelőznieot ést az űrturisták versenyében. Utóbbi július 20-án készül megközelíteni a világűr peremét.Branson kereskedelmi űrutazási szolgáltatást akar indítani. Nagyjából 600-an már be is fizették az előleget a kirándulásra. A menetjegy teljes ára elérheti a 250 ezer fontot.