Egyszerre két koronavírus variánst is el lehet kapni, egy 90 éves nő fertőződött meg

Egyszerre két koronavírus variánst is el lehet kapni, figyelmeztetnek a tudósok, miután azonosítottak egy esetet, amelyben egy 90 éves nő a brit alfa és a dél-afrikai béta variánssal is megfertőződött - írja BBC. Az eset még márciusban történt Belgiumban, az idős nő nem volt beoltva.



Az esetet tanulmányozókutatóorvos állítása szerint akkoriban mindkét változat keringett Belgiumban, így valószínű, hogy az idős két különböző embertől fertőződött meg, de a pontos körülmények sajnos nem ismertek. A kutatók úgy vélik, hogy ez az egyik első ilyen jellegű dokumentált eset, igaz, ismereteik szerint ritkán is fordulnak elő hasonló kettős fertőzések.Az esetről készült tanulmány szerint a betegnek kezdetben még nem mutatkoztak légzési nehézségek, de röviddel a kórházba szállítását követően már légzési problémák jelentkeztek nála, amelyek gyorsan súlyosbodtak. Nem sokkal később pedig már el is hunyt a fertőzött. Anne Vankeerberghen szerint, aki a Klinikai Mikrobiológia és Fertőző Betegségek idei európai kongresszusán most mutatta be az esetet, nem lehet tudni, milyen mértékben járult hozzá a tragikus végkimenetelhez, hogy a pácienst egyidejűleg két vírus variáns fertőzte meg.A BBC felidézi ugyanakkor, hogy brazíliai kutatók idén januárban beszámoltak már két esetről, amikor az érintettek két különböző variánssal fertőződtek meg, ami közül az egyik a Brazíliában azonosított gamma variáns volt. Portugál orvosok pedig nemrég kezeltek egy 17 éves fiút, aki úgy kapott el egy második variánst, hogy épp felépülőben volt egy már meglévő fertőzésből., a Warwick Egyetem virológiai professzora szerint nem meglepő, hogy két aggodalomra okot adó változattal is megfertőződött egy személy, amelyet akár egyetlen fertőzöttől is megkaphatott. Állítása szerint további vizsgálatokra van szükség annak megállapításához, hogy az ilyen kettős fertőzések valamilyen módon veszélyeztetik-e az oltás hatékonyságát, vagy súlyosbítják-e a covid-19 betegséget. ( bbc fotó: Alexandra_Koch