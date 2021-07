Rani, a bangladesi törpe tehén csodájára jár a világ

Annak ellenére, hogy a bangladesi járványhelyzet miatt nehézkes az országban a közlekedés, eddig 15 ezren látogatták meg a Rani névre hallgató törpetehenet. Rani már 23 hónapos, de még mindig csak 51 ceniméter a magassága, és mindössze 28 kilogrammot nyom.



A törpetehén egy Banglades fővárosához közeli faluban él, és most részben azért kapta fel a világsajtó a történetét, mert a tulajdonosa, Hasan Howladar a Guiness Rekordok Könyvének szerkesztőit is megkereste, nem kevesebbet állítva, minthogy szerinte Rani a világ legkisebb tehene. A címre elvileg jó esélye van, hiszen a világ legkisebb tehene cím jelenleg egy indiai tehénnél van, amelynek 61,1 centiméter a magassága.A tulajdonos szerint ugyan Raninak gondjai vannak a járással, és a többi, nála jóval méretesebb állattal sem jön ki igazán jól, mégis szeret barangolni, és állítólag azt is élvezi, ha a farm alkalmazottai a karjukba veszik.