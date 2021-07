Egy máramarosi falu is van a nyugati turisták kedvenc célpontjai között

A Máramaros megyei Brében riportozott a Digi24 TV, amely kiemelte, hogy a falu festői szépségére felfigyeltek a nyugati turisták is. A Gutin-hegység lábánál elterülő falucska közelében minden van, ami vonzó lehet a világtól kicsit elmenekülni vágyóknak: hegyek, dombok, erdők és aszfaltot soha nem látott utak. Az elmúlt években egyre több nyugati turista látogat el ide, hogy egy felújított fa parasztházban "ismerkedjen" az autentikus falusi élettel.



Hamisíthatatlan hagyományos máramarosi vidék, amely 100 éve változatlan - írják róla. Bréb az amúgy is népszerű Máramaros régión belül is egy kiemelt célpont lett az elmúlt években, többek között annak köszönhetően, hogy néhány külföldi felfedezte magának és népszerűsíteni kezdte. Köztük vanis, aki meglátogatott a falut és 5000 fontot adományozott a régi fatemplom felújítására. Ez pedig arról híres, hogy a legrégebbi toronnyal rendelkező fatemploma az országnak, amelyet 1530-ban építettek.Brébben jelenleg több külföldi is él, akik egy látogatás utána odaköltöztek, felújítottak néhány régi faházat és most lokális turizmussal foglalkoznak.