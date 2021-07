Viharra és kánikulára is riasztás van kiadva északnyugaton

Elsőfokú (sárga), kánikulára vonatkozó figyelmeztetést adott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hét nyugati megyére.



A meteorológusok szerint pénteken Szatmár, Bihar, Arad, Temes, Krassó-Szörény, Mehedinţi és Dolj megyében akár 35-37 fokot is mérhetnek, a hőmérséklet-páratartalom index pedig meghaladja a kritikus 80-as értéket. Az ország többi részének sík területein szintén hőségre lehet számítani.A kánikula mellett záporok, zivatarok kialakulására is figyelmeztet az ANM.Pénteken, július 9-én 18 órától szombat estig, de főleg szombatra virradóan és a szombati nap második felében a Partiumban, Máramarosban és Erdély nyugati részén fokozottá válhat a légköri instabilitás, záporok, villámlás-dörgés alakulhat ki, helyenként jégesővel. Rövid idő alatt akár 20-40 liter eső is eshet négyzetméterenként.A viharokra vonatkozó elsőfokú figyelmeztetés a következő megyéket érinti: Szatmár, Máramaros, Szilágy, Kolozs, Bihar, Fehér, Arad, Temes, Hunyad és Krassó-Szörény.