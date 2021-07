Büszkeség és balítélet ihlette társkereső valóságshow-t terveznek

Jane Austen világhíres regénye, a Büszkeség és balítélet ihlette társkereső valóságshow-t tervez egy amerikai streamingszolgáltató - írja a Variety.



A reality-sorozatot a NBCUniversal streaming szolgáltatása, a Peacock rendelte meg, azon a címen fut majd, hogy Pride and Prejudice: An Experiment in Romance, és a "hősnője" keresi majd benne a "hercegét". Az újság szerint a hősnőt és a kegyeiért esdeklő udvarlókat egy Jane Austen-korabeli (régensség kora) vidéki kastélyban viszik majd, ahol elmerülhetnek egy időutazásos szerelmi keresésben. A kocsikázástól kezdve a hajón való csónakoázáson és az kerti sétákon keresztül egészen a kézzel írott levelekig mindenben lehet részük a résztvevőknek. People szerint most zajlik a reality szereplőválogatása, amihez a jelentkezők egy sor, a szerelmi életükkel kapcsolatos kérdésre kell válaszoljanak. Például, hogy miként viszonyulnak a modern társkereső alkalmazásokhoz. Ezen kívül egy 20 másodperces videót is el kell készíteniük, amelyben elmagyarázzák, hogy vágynak arra, hogy "soha nem tapasztalt módon találják meg a szerelmet". A műsort várhatóan augusztus 23. és október 6. között vetítik. (variety/people)