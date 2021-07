Kánikulariadó van, de az aradi polgármesternek már a város karácsonyfáján jár az esze

Jelenleg éppen sárga kánikulariasztás van Arad megyében, de ez kicist sem zavarja a polgármestert, hogy a lakossággal konzultáljon, mégpedig a karácsoni díszítésről.



A polgármester ugyanis nem tudja eldönteni, melyik mesterséges fenyőt vásárolja meg a város számára, ezért több modellt is próbálgat."Nem nincs karácsony. Nem, nem vágunk ki erdőket. Úgy döntöttünk, hogy mesterséges fenyőt vásárolunk. Szépet, tartósat, összerakható elemekből, amelyen több ezer fény fog csillogni, és számos más dísz is lesz. 20 méter magas lesz, és hét méter az átmérője, 10 év garanciát kapunk rá. Most csak kisebb méretében próbáljuk ki a modellt. Hogy tetszik?" - kérdipolgármester a Facebookon?