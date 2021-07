Két olyan oltás is teljesen hiányzik Romániában, amely az újszülötteknek kötelező

Vakcinakrízis van Románniában, legalábbis ami a tuberkulózis és hepatitisz B elleni, gyerekek számára kötelező oltásokat illeti. Jelenleg az országban ezekből az oltásokból sehol sem lehet kapni.



Az Egészségügyi Minisztérium azt állítja, hogy már megkezdődött a hiány pótlása, de még beletelik kis időbe, míg a háziorvosokhoz kerül az oltóanyag, és így megkezdődhet a gyerekek immunizálása. A minisztérium 400 000 adagot tervez a közeljövőben beszerezni.A két oltást a gyerekeknek kevéssel a születés után kötelezően be kell adni. A Iași megyei közegészéségügyi hatóságok nemrég a megye orvosait arra figyelmeztették, hogy a hepatitis B elleni szerből mindössze 155 dózis van, és nem tudják, mikor kapnak többet.Egy, a Digi24-nek megszólaló háziorvos azt mondta, már csak azért is nagyon rossz a helyzet, mert Románia áll a legrosszabbul a két vírus elterjedtségében.A tervek szerink amint megérkeznek a vakcinák, az újszülötteket beoltják, akár késéssel is. Több háziorvos negatívan beszélt a minisztériumról, mondván, Romániában évente körülbelül 180 000 csecsemő születik, és nem lett volna olyan nehéz időben felkészülni a kötelező oltások biztosítására. (hírszerk.)