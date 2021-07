Már a Transalpina legmagasabb pontján is oltóközpontot nyitnak

2145 méter magasságban, a Transalpina legmagasabb pontján is mobil oltóközpontot nyitnak egy napra június 17-én - írja a g4media.



Románia legmagasabban fekvő útjának legmagasabb pontján, az Urdele-hágón nyíló központ 10-18 óra között fogadja majd az érdeklődőket, akik a Pfizer/BioNTech és a Johnson&Johnson vakcinái közül választhatnak. Természetesen nem szükséges előzetes regisztráció az oltáshoz.Vâlcea megye prefektusa,a mobil oltóközpont különleges lehetőség azok számára, akik szeretik a hegyeket és a túrázást, hogy az oltással egyszerre élvezhessék a látványt is, amelyet az az egész Kárpát-hegységben egyedülálló hegyi út kínál. Azt állítja, hogy mindenképp felejthetetlen élmény lesz.Romániában erősen hanyatlik az oltási kedv, az elmúlt 24 órában például mindössze 16 455 személy kapta meg a koronavírus elleni vakcinát - derül ki a COVID-19 elleni oltási kampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) által hétfőn ismertetett adatokból. Az elmúlt napban 10.983-an kapták meg a Pfizer-BioNTech által kifejlesztett védőoltást, 4459-en a Johnson&Johnson, 612-en a Moderna, 401-en az AstraZeneca vakcináját.Az elmúlt 24 órában 9213 személynek az első, 7242-nak a második dózist adták be.Ezzel 9.042.170-re nőtt a beadott oltások száma Romániában. Az oltási kampány kezdetétől 4.768.940 személyt oltottak be, közülük 177.461-en az első adagot, 4.591.479-en a második dózist is megkapták.