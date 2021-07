82 éves pilótanő is repülhet az űrbe Jeff Bezosszal

Nemrég számoltunk be róla, hogy egy meg nem nevezett licitáló 28 millió dollárt fizetett, hogy Jeff Bezosszal és öccsével, Markkal az űrbe utazhasson. A kilétét még nem hozták nyilvánosságra, most viszont kiderült, hogy ki lesz még a 6 fős csapat tagja: a 82 éves Wally Funk amerikai pilóta. Ezzel ő a lesz a legidősebb ember, aki valaha az űrben járt.



Wally Funk was an astronaut & was scheduled to go on the Mercury 13 space mission.

Born in 1939 Wally received her pilots' license & an Associate of Arts degree in 1958. In 1961, she volunteered for the Mercury 13 program that was later canceled. pic.twitter.com/S4O6K6ZbwE