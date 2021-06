Ennek a kérésnek a kitöltésével lehet fellebbezni a képességfelmérőn

Akik elégedetlenek a képességfelmérőn elért eredményükkel a törvény értelmében kérhetik, hogy javítsák újra a dolgozatukat. A fellebbezéseket idén - a járványhelyzet miatt - elektronikus úton is fogadják. Szerdán 8 és 12 óra között még el lehet küldeni az iskolákban kifüggesztett email címere a kéréseket. Ehhez az alábbi formanyomtatványokat kellett kitölteni.



A kérés .pdf-ben innen tölthető le , míg .docx formátumban innen Azok, akik fellebbeznek az eredmény miatt tudomásul kell vegyék, hogy a javítás után adott esetben akár kisebb érdemjegyet is kaphatnak. A kérést nem csak a vizsgázónak, hanem a szülőknek és a törvényes képviselőnek is alá kell írniuk. A bonyolult javítási procedúra után kapott jegyek már véglegesek.Tavaly összesen 15 275 fellebbezés érkezet, egy évvel korábban 21 509, míg 2018-ban 23 761. A tavaly a legtöbben a román nyelv és irodalom felmérőn kapott jeggyel voltak elégedetlenek, 9030 végzősnek kellett ezt újraértékelni, matematikából 5991-ben fellebbeztek, míg anyanyelvből 254-en kérték, hogy javítsák újra a dolgozatukat. A területi eloszlás szerint a fővárosban nyújtották be a legtöbbet (2.861), utána Konstanca megye következett (806), majd Dolj (730) és Prahova (710). A legkevesebben Tulcea (76) és Szatmár (85) megyében voltak elégedetlenek az elért eredményükkel 2020-ban.