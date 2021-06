Képzőművészeti képzést indít ősztől Sepsiszentgyörgyön a Sapientia

Ősztől képzőművészeti képzést, festőművészet és szobrászat szakokat indít Sepsiszentgyörgyön a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) a Pécsi Tudományegyetemmel partnerségben - jelentették be kedden a két egyetem illetékesei online sajtótájékoztatójukon.



, az EMTE kolozsvári karának dékánja elmondta, hogy a két egyetem között már évek óta szoros kapcsolat áll fenn. Emlékeztetett arra, hogy az EMTE alapításakor vállalta, olyan képzések indításában vállal szerepet, amelyek nem elérhetők magyar nyelven Romániában. Ilyen a képzőművészeti szak is, amelynek indítását a pécsi kollégák kezdeményezték. Szenkovics szerint az erdélyi egyetem örömmel vállalta el a rá eső feladatot, hiszen olyan hiánypótló szakról van szó, amely szervesen illeszkedik az EMTE küldetésébe.Mint rámutatott: az erdélyi városok közül azért választották az új képzés helyszínéül Sepsiszentgyörgyöt, mert ott fog megépülni a magyar állam támogatásával az a nagyszabású egyetemi campus, amely kielégíti majd a most beinduló képzőművészeti képzés valamennyi infrastrukturális igényét, a campus megépítéséig pedig a város önkormányzata vállalta, hogy megteremti a szükséges feltételeket. Szenkovics hozzátette: az is sokat nyomott a latban, hogy Sepsiszentgyörgyön működik az Erdélyi Művészeti Központ, ráadásul az erdélyi városok közül a háromszéki településnek van az egyik legpezsgőbb kulturális élete., a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának dékánja felidézte: 2019 végén vette át a kar irányítását, és már akkor megfogalmazódott, hogy ne csak a Dunántúlon, hanem a Kárpát-medence más pontján is vállaljanak feladatokat. Elsőként Erdélyben indítják el a képzőművészeti szakot, mert - mint mondta - ott nagy létszámú magyar kisebbség él, ezért bíznak abban, hogy a jelentkezői létszám magas lesz.Hangsúlyozta: nem a pécsi képzés klónját akarják megteremteni Székelyföldön, hanem olyan önálló szellemiségű művészeti iskolát akarnak létrehozni, amely figyelembe veszi a ma is virágzó erdélyi szellemi közeget, ezért már kezdettől fogva erdélyi oktatók is részt vesznek a képzésben.Hozzátette: meglátogatták Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda és Székelyudvarhely művészeti középiskoláit, amelyekben a színvonalat tekintve a magyarországival egyenrangú képzés zajlik, ezért úgy vélte, hogy megvan az a szakmai bázis, amely az új képzés indításához szükséges. Emlékeztetett arra, hogy szórványban is tanulnak magyar gyermekek művészeti iskolákban, rájuk is számítanak.Az MTI kérdésére a dékán elmondta: bíznak abban, hogy mind a szülők, mind a diákok felismerik azt a pluszt, amit az anyanyelvi képzés nyújthat, felismerik ennek kulturális és szakmai jelentőségét. Hangsúlyozta: olyan képzést hoznak létre, amely hozzásegíti a diákokat, hogy ne csak a magyar, hanem a román kortárs művészet viszonyaival is tisztában legyenek.Hegyi Csaba, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának dékánhelyettese hozzátette: az új képzés nemcsak a helyi magyar fiataloknak jelent lehetőséget, hanem a pécsi hallgatóknak is, mert reményeik szerint több olyan kurzust tudnak kialakítani, amelyben közösen vehetnek részt a pécsi és az erdélyi diákok.