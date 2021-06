Sajtóháború: egy belga lap egyoldalas hirdetésben üzent vissza a magyar kormánynak

A magyar kormány által kiküldött nemzetközi hirdetések jó nagy port kavartak a nyugat-európai sajtóban. A De Standaard című belga lap egy egész oldalt szentelt Orbán Viktornak, illetve a melegellenes jogszabálynak, amit a múlt kedden fogadott el a magyar parlament - írja a hvg.hu Karel Verhoeven, a lap főszerkesztője azt írta, hogy bár nem szokása a lapnak hirdetésekkel fellépni kormányok ellen, ma mégis egy teljes oldalt címeznek Orbán Viktornak.



Liefde laat zich niet meer dicteren https://t.co/CfyAxtnEwf pic.twitter.com/yiXbWC95kq — De Standaard (@destandaard) June 29, 2021

Egy kettészakított szivárványos zászló közepén (pont a piros-fehér-zöld színek közepén) azt üzenik: „Kedves Orbán Viktor, a törvényeknek sosem lenne szabad megkülönböztetniük a szerelmet a szerelemtől”.Mindez arra válasz, hogy a hétvégén egy dán és egy spanyol újságban is megjelent az az egész oldalas fizetett hirdetés , amiben Orbán Viktor hét pontban írja le, milyen EU-t szeretne. Több újság azonban nem közölte le a hirdetést, köztük volt két belga lap is, aés a 444.hu szerint Verhoeven a levelében azt írta, hogy náluk is próbálkoztak Orbán hirdetésével, de nem hozták le. Azzal indokolta ezt a főszerkesztő, hogy „túl cinikus lenne médiafelületet eladni egy kormányfőnek, aki korlátozta az országában a szabad sajtót”. (hvg.hu)