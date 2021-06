5+1. szülinap: levonták a járványhelyzet tanulságait és tovább folytatódik a K Plusz

Szűk másfél éves késéssel, de csütörtökön megünnepeltük a K Plusz közösségi tér az 5+1. születésnapját Kolozsváron, aminek a keretében K+oronavírus ON/OFF címmel interaktív, kiterjesztett valóság tárlatot mutattak be, és rövid sajtótájékoztatón kiértékelték az elmúlt időszakot.



Átértelmeződött a K Plusz vonzáskörzete

Mile Lajos, Both Orsolya és Farkas András

Bár az elmúlt másfél éves időszak kihívások elé állította a tér működtetőit, a Magyar Ifjúsági Központot (MIK) és a Kreatív Kolozsvárt, a céljaik változatlanok: a Kolozsváron és vonzáskörzetében élő tehetséges fiatalok felkutatása és támogatása - magyarázta, a Kreatív Kolozsvár programot működtető Pont csoport stratégiai igazgatója.Értékelése szerint az egész közösséget megerősítette, hogy túlélték a válságot, és őket arra késztette, hogy új formátumokat találjanak ki, amivel a virtuális közegben is támpontot tudtak nyújtani, és segítik a közösségüket, hogy azok kezelni tudják a válságot. Ugyanakkor a programjaik vonzáskörzete jelentősen átalakult, már nem csak Kolozsvárról és környékről, hanem akár San Fransiscóból is részt vehettek, ha elég korán keltek és tudtak magyarul. Elmondása szerint végül a tavalyi vállalásban megfogalmazottaknál hetvenötször többen vettek részt a programjaikon, összesen 113 618 résztvevőjük volt.Ugyanakkor olyan előadókat "hoztak el" a virtuális térben, akik személyesen valószínűleg soha nem tudtak volna eljönni Kolozsvárra. És ebből le fogják vonni a tanulságokat, de

az online nem tudja a személyeset helyettesíteni.

Így működik a kiterjesztett valóság kiállítás, megmozdulnak a képek

Viszont a személyes találkozások beindulásával is igyekeznek megtartani a jó tapasztalatokat. Hibrid módon, online is közvetítve képzelik el a jövőbeli programokat.Farkas ifjúsági felmérésre hivatkozva kijelentette, Kolozsváron a fiatalok körében jelentősen zuhant az általános boldogságérzet, felerősödtek a személyes egészséggel kapcsolatos kérdések (nem csak a fizikai, hanem a mentális egészséggel kapcsolatosak is), illetve erősödött a bizonytalanság.Ennek visszaállításában is segíthet a K Plusz, amelynek már biztosan lesz 7.0-as kiadása. Továbbra is igyekeznek találkozási pontokat létrehozni és összekötni az embereket. A Kreatív Kolozsvár által szervezett esemény például a Kreatív iparági workshopok, Kreatív Kolozsvár Estek és Reggelek, illetve a Vállalkozói Workshopok., a MIK programkoordinátora bemutatójában azt hangsúlyozta, hogy olyan fiataloknak próbáltak meg segíteni, akik a járvány miatt talán még azt sem tudják, hogy hol van az egyetemük épülete. A MIK által szervezett programok voltak például az egyetemistáknak tartott Mentorporgram, a VIBE fesztivállal partnerségben készülő Epic Music Battle, a Paprika Rádió közreműködésével megvalósított 20 huszonéves tehetség 2020-ban című podcast-sorozat, a Pedagógus fórum, illetve a munkavállalást segítő Kwork Q&A.A program további támogatásáról biztosította a szervezőket, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára, illetve, Magyarország kolozsvári főkonzulja is. Előbbi videóüzenetben, utóbbi személyesen vett részt az ünnepségen. A Nemzeti Tehetség programom keresztül az EMMI eddig 165 millió forinttal támogatta a programot, míg a K Plusz 7.0-ra további 20 millió forintot szavaztak meg.A K+oronavírus ON/OFF kiállítás a K Plusz program élete körüli változásokon keresztül azt kívánja bemutatni, hogyan élték meg az emberek egyénileg és közösségileg a járvány okozta válságot. A kiállítás július 2-ig, naponta 14-18 óra között látogatható a K Plusz közösségi térben az éppen érvényben lévő egészségügyi szabályok betartásával. A kiállítás megtekintéséhez okostelefonra van szükség.