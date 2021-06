Extrém időjárás: itthon aszfaltolvasztó meleg van, Ausztriában jégeső tarolt, Csehországban tornádó pusztított

Az extrém időjárásból alaposan kijutott Csehországnak és Szlovákiának is, ahol tornádó pusztított, de Németország és Ausztria sem úszta meg szárazon, ott ugyanis olyan jégeső tarolt, ahol teniszlabda méretű jégdarabok hullottak - írja az Index.



Záběry z terénu. Bez komentáře. pic.twitter.com/02ldrJLR1y — HZS JMK (@hzsjmk) June 25, 2021

A jégeső Alsó-Ausztriában pusztított leginkább, de az ország felső részét is érintette, ahol több helyen teniszlabda nagyságú jég hullott. A mezőgazdasági károkat az osztrák szakbiztosító 28 millió euróra becsüli. Előzőleg Németországon is végigszáguldott a jégeső, hasonló méretű pusztítást hagyva maga mögött.Amint a meteorológusok figyelmeztettek, Európát napok óta kettészeli egy nagy kiterjedésű frontzóna, a hidegebb hőmérsékletű részeken viharok pusztítanak, a melegebb, keleti vidéken pedig extrém hűmérsékleti csúcsokat mérnek. Svájc több városát is katasztrófa sújtotta övezetté tette az áradás. Cressier Neuchâtelnél a hegyi folyó kilépett medréből, és mindent elsodort, ami az útjába került.Csütörtök este Dél-Morvaországban tornádó csapott le, letépte egy sportközpont tetejét, kárt tett egy idősek otthonában, és a helyi állatkertet is megtépázta.Marek Babisz, Hrušky alpolgármestere szerint az 1500 fős település felét porig rombolta a vihar. A településen áthaladó tornádó autókat vágott házakhoz, és letépte a templom tetejét. „Egy tornádó vágott át a falun, földig rombolta a település felét, csak a külső falak maradtak, tető és ablakok nélkül. A templomnak nincs se tornya, se teteje, és a tornádó autókat vágott családi házakhoz, az embereknek nem volt hova menekülniük” – fogalmazott Babisz.A régióban legalább 121 ezer háztartás maradt áram nélkül, de leállították a gázszolgáltatást is, hogy elkerüljék az esetleges robbanásokat. A régióban áll a vasúti közlekedés, és járhatatlan a Brno–Olmütz autópálya is.A Breclavhoz közeli Hrusky község alpolgármestere a televíziónak azt mondta, hogy a tornádó elpusztította a település felét.Településünkön tornádó söpört végig, amely a falu felét a földdel tette egyenlővé. Csak a házak falai maradtak meg, tetők és ablakok nélkül. A szélvihar megrongálta a templomot is, ledöntötte a templomtornyot és elvitte a tetőt. Tető nélkül maradt az iskolánk is. A vihar százéves fákat döntött ki. Szörnyű a helyzet– ecsetelte a falu állapotát Marek Babisz.A rendőrség a tornádó által érintett településeket lezárta, hogy megakadályozza az esetleges rablásokat. Dél-Morvaországban több mint 32 ezer háztartás maradt áram nélkül, és leállították a gázszolgáltatást is, hogy elkerüljék az esetleges robbanásokat. A régióban áll a vasúti közlekedés, és egyelőre járhatatlan a Brünn–Olmütz autópálya is.