Szombatig már nem szabadulunk meg a hőhullámtól

Piros jelzésű hőségriasztást adott ki szerdán hét megyére az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).



A meteorológusok szerint a riasztás csütörtökön és pénteken érvényes Krassó-Szörény, Temes, Arad, Bihar, Szatmár, Szilágy és Máramaros megyére

. A nappali csúcshőmérsékletek 39 és 41 Celsius-fok között alakulnak az említett térségek nagy részében, északnyugaton pedig 35 és 38 fok között. Az éjszakai hőmérséklet nem csökken 20-24 Celsius-fok alá.Ugyanebben az időszakban narancssárga hőségriasztás lesz érvényben az ország délnyugati és középső részében. Olténiában 37-39 Celsius-fok lesz a legmagasabb hőmérséklet, Erdélyben pedig 35-37 Celsius-fok. Éjszaka nem lesz hűvösebb 20-22 foknál.A meteorológusok egy sárga jelzésű kánikula riasztást is kiadtak, amely az egész ország területére kiterjed csütörtökön és pénteken. A diszkomfort-hőérzet fokozott lesz, a hőmérséklet-nedvesség mutató meghaladja a 80-as kritikus küszöböt. Erdély keleti részében, Munténiában, Dobrudzsában, Moldvában a csúcshőmérsékletek 33 és 37 Celsius-fok között alakulnak.Az ANM figyelmeztet ugyanakkor, hogy a hegyvidéken, illetve kisebb kiterjedésű területeken az ország többi régiójában is délután és este tovább is hangsúlyos légköri instabilitásra lehet számítani, ami felhőszakadásokban, viharokban, jégesőben nyilvánul meg.Szerdán déli 12 órától este 10-ig elsőfokú, fokozott légköri instabilitásra vonatkozó riasztás érvényes a hegyvidéken, Dobrudzsában, Moldvában, valamint helyenként Erdélyben, Olténiában és Munténiában is. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 25-40 litert négyzetméterenként.