Már közel 70 ezren kérik, hogy ne engedjék visszajönni Jeff Bezost, miután kilőtték az űrbe

Már közel 70 ezeren írták alá azokat a petíciókat, amelyben azt kérik, hogy ne engedjék visszatérni a Földre a világ leggazdagabb emberét, Jeff Bezost, miután kilövette magát az űrbe.



Az Amazon alapítója június elején, az Instagramon jelentette be, hogy a jövő hónapban testvérével, Markkal kilövik az űrbe."Ötéves korom óta arról álmodom, hogy az űrbe mehessek. Július 20-án ezt az utat a testvéremmel teszem meg. A legjobb kaland a legjobb barátommal" - írta a posztjába. Bezos egyben licitet is hirdetett, amelyben egy ismeretlennek kínálták fel, hogy velük utazhat az űrbe. A liciten végül 28 millió dollárt fizetett valaki, hogy Jeff Bezossal az űrbe utazhasson.A bejelentés után két petíció is indult, amelyben azt kérik, hogy ne engedjék visszatérni a milliárdost a Földre. A change.org-on elérhető néven futó aláírásgyűjtés leírása szerint a milliárdosoknak egyáltalán nem kéne létezniük, se a Földön, se az űrben, utóbbi esetben pedig inkább ott is kéne maradniuk. Ezt már közel 50 ezre írták alá. A szintén a change.org-on elérhető petíció indítója gonosznak nevezi Bezost, akinek a célja a világuralom. Ez utóbbinak valamivel több mint 20 ezer aláírója van már.A Bezos-féle űripari vállalkozás július 20-ra, az Apollo-11 Holdra szállásának napjára hirdette meg első emberes űrutazását a New Shepard űrhajóval, egy rakéta-kapszula kombinációval. A kapszula háromszor olyan magas, mint egy Boeing-747-es repülőgép, és a legnagyobb, amely valaha is megjárta a világűrt.A tízperces úton az űrhajó mintegy 100 kilométer magasra viszi fel az utasokat, ahol azok láthatják a Föld görbületét és megtapasztalhatják a súlytalanságot. A kapszula ejtőernyővel tér vissza a Földre. Az űrhajón hat embernek van hely.Bezos, a világ egyik leggazdagabb embere februárban bejelentette, hogy július 5-én távozik az Amazon internetes óriáscég elnök-vezérigazgatói posztjáról, hogy több ideje legyen más dolgokra, köztük a Blue Origin nevű űrvállalatára.