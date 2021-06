Van remény? Beadták az első rák elleni kísérleti vakcinát, amit a BionTech állított elő

Egy melanómás beteg kapta meg a BioNTech rák elleni kísérleti vakcináját, a BNT111-et – írja a Telex a Clinical Trials Arena cikke alapján. A vizsgálat során egy pikkelysömör kezelésére szolgáló gyógyszerrel, a Libtayoval kombinálták a vakcinát.



120 résztvevőn tesztelik, hogyan működik együtt a két szer,

mennyire hatékony így a kezelés, mennyire biztonságos. Külön-külön, és együtt is értékelik majd az alkalmazott hatóanyagokat.A feltevés szerint

az mRNS-alapú oltások a rugalmasságuk okán daganatos megbetegedések ellen is bevethetők lehetnek, akár személyre szabott rákvakcinák formájában is.

Bár a daganatos megbetegedések és a koronavírus által okozott betegség nagyon különbözők, az alapelv, hogy a vakcinával bejuttatott hírvivő RNS segítségével tanítsuk meg az immunrendszert a védekezésre, elméletileg a rákos megbetegedés kezelésében is működhet, ahogy akár más, jelenleg gyógyíthatatlan betegségek esetében is.A BNT111-01 vizsgálatot, amelyet a BioNTech a Regeneronnal együttműködve végez, több uniós ország – Spanyolország, Németország, Olaszország és Lengyelország – is jóváhagyta.„Szeretnénk az immunrendszer erejét használni a rák és a fertőző betegségek ellen is. Sikerült bizonyítanunk az mRNS-vakcinákban rejlő lehetőségeket a koronavírus ellen, de a rák is globális egészségügyi problémát jelent, talán még a jelenlegi világjárványnál is súlyosabbat” – mondta, a BioNTech társalapítója.A BioNTech tervei szerint még idén két további programot indít a kísérleti mRNS-vakcináival. A BioNTech célja, hogy minél gyorsabban kifejlessze onkológiai termékcsaládját, hogy a következő öt évben további vakcinák juthassanak el a klinikai fejlesztés végső szakaszába, és minél előbb a piacra tudjanak kerülni ezek az oltóanyagok is – közölte a cég.