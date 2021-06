Óriási sorok alakultak ki a Kulata-Promachonas bolgár-görög határátkelőn

7-8 kilóméteres sor alakult ki a Kulata-Promachonas bolgár-görög határátkelőn, miután Romániából is tömegessével indultak el vakációzni Görögországba szombaton.



Forrás: Ove S. Gabrielsen, Forum Grecia Facebook-csoport

A Hotnews értesülései szerint az órák óta a sorban várakozó románok nem értik, hogy mi történt, hogy óriási sorok alakultak ki már kora reggelre. Olyan is van közöttük, aki reggel 9 órakor megérkezett és egy órával később, állítása szerint még mindig ugyanott állt.Néhányan azok közül, akik a közösségi médiában osztották meg csalódottságukat, azt mondják, hogy azért alakultak ki több kilométeres sorok, mert mindenki hétvégén döntött úgy, hogy neki vág az útnak. Azt ajánlották, hogy aki teheti, inkább hétköznap (este) induljon el.A román külügyminisztérium pénteken figyelmeztetést adott ki a görögországi utazással kapcsolatban, mivel a Bulgária felőli határátkelőknél már akkor is hosszú autósorokat regisztráltak és nagy számú nyaralni vágyót. Az illetékes hatóság egyébként azt javasolja, hogy a főhatárátkelő mellett, a többi határpontot is használják a görögországi belépéshez.

Az alábbi határállomások működnek a turisták számára:

Forrás: Hotnews / Olesea Cernavca, Forum Grecia



A formanyomtatvány a travel.gov.gr oldalon érhető el.

• görög-észak-macedón határszakasz: Evzoni: befelé 07:00 és 23:00 között van nyitva, kifelé éjjel-nappal• görög-bolgár határszakasz: Promahonasz és Ormenio éjjel-nappal nyitva van kifelé és befelé is• görög-albán határszakasz: Kakavia: befelé és kifelé 08:00 és 19:00 között van nyitva, naponta 750 fő léphet be• Mavromati: befelé és kifelé 08:00 és 16:00 között van nyitva, naponta 250 fő léphet beA fenti két határon amennyiben egy adott napon betelik a megadott kvóta, a PLF rendszer nem engedi a regisztrációt. A fent nem említett közúti határállomásokon csak a görög állampolgárok, vagy a Görögországban regisztrációs kártyával rendelkező személyek léphetnek be.Múlt hét szombaton a romániai turisták miatt szintén hatalmas sorok alakultak ki a Kulata-Promachonas határátkelőnél. A nyaralni indulók torlódást leginkább az okozta, hogy nem végezték el a belépéshez szükséges adminisztratív feladataikat:A Görögországba utazó nyaralóknak indulás előtt legkevesebb 24 órával ki kell töltsenek egy angol nyelvű nyomtatványt, a Passenger Locator Form-ot. A kitöltés után a regisztráló kap egy QR kódot, amelyet mobil telefonján vagy nyomtatott formában kell bemutatnia a határellenőrzést végző hatóságoknak.Ugyanakkor az utazóknak emellett 72 óránál nem régebbi negatív (PCR) teszteredményt kell bemutatniuk, ha nem rendelkeznek oltási igazolással. Egy olyan, a hatóság által is elfogadott igazolás is jó, amely azt bizonyítja, hogy az illető már kigyógyult a fertőzésből. Megfelel egy olyan korábbi PCR vagy antigén teszt is, amely bizonyítja, hogy az elmúlt 2-9 hónapban fertőzöttek voltak a Sars-COV-2 vírussal, és azóta már nyilvánvalóan kigyógyultak, így nem fertőznek. Fontos megjegyezni azt is, hogy a határátkelőknél a görög hatóságok szúrópróbaszerűen egészségügyi vizsgálatot végezhetnek a belépésre jelentkezőkön.Görögország a románok egyik kedvenc nyaralóhelye, amely nemrég belépett az alacsony járványügyi kockázatú országok zöld listájába az Országos Vészhelyzeti Bizottság csütörtök este elfogadott döntése szerint. A Kulata-Promachonas bolgár-görög határátkelőn a szezon idején általában be szokott dugulni, most azonban még a megszokottnál is többen rekedtek a kígyózó sorok kényszertürelmi helyzetébe. (hotnews/hírszerk.)