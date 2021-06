Egyet mozdult, a Coca-Cola részvényei elkezdtek zuhanni, az UEFA mégis békülni szeretne

Nem indít fegyelmit az UEFA a kóla- és sörpakolgatás miatt – jelentette be a szövetség. Egyben viszont arra kérték a játékosokat és a szakvezetőket, többet ne rakják arrébb az üvegeket a sajtótájékoztatón.



A lavinát

Cristiano Ronaldo indította el, amikor a magyar-portugál meccs előtti sajtótájékoztatón arrébb rakta a kólásüvegeket

'Drink water'



Cristiano Ronaldo removes Coca-Cola bottles at start of #Euro2020 press conference pic.twitter.com/2eBujl9vzk — Guardian sport (@guardian_sport) June 15, 2021

azzal a felkiáltással, hogy „igyatok vizet!” A világklasszis csatár egy fintor kíséretében eltolta magától a Coca-Colát, Agua – mutatott fel ezután egy flakon vizet, azt pedig a The Guardian írja, hogy a Coca-Cola a sajtótájékoztató alatt négymilliárd dollárt veszített az értékéből, 242 milliárd helyett már csak 238 milliárd dollárra becsülték. Egy részvény ára 56,1 dollárról 55,22 dollárra esett vissza. Későbbugyanígy tett,pedig a másik szponzor, a Heineken üvegét pakolta el az asztaláról.A Coca-Cola részvényeinek értéke nagyot esett az akció után, igaz, arra nincs semmilyen bizonyíték, hogy valóban a focisták okozták ezt, a világ tőzsdéin egyébként is volt egy jókora adat bizonytalanság a napokban., az Eb sportigazgatója azt nyilatkozta: az UEFA beszélt a csapatokkal az ügyről, és jelezte a játékosoknak, hogy a szponzoroktól érkező bevételek mennyire fontosak az európai focinak. Arra is emlékeztetett mindenkit, hogy a rendezvény résztvevőiként tudniuk kell, az UEFA-nak szerződéses kötelezettségei vannak a szponzorok felé. Ha valaki vallási okokból nem akar alkoholos italt maga előtt tartani, annak nem muszáj, hogy egy üveg ott legyen – tette hozzá, de ez nincs ellentmondásban azzal, hogy a Heineken egy üvegét kitehetik a sajtótájékoztatóra, mert oda alkoholmentes sört visznek.„A játékosoknak a sajtótájékoztatón kihelyezünk vizet, a Coca-Cola termékeit cukorral és a nélkül. Mindenki szabadon eldöntheti, hogy ezek közül melyiket fogyasztja. A Coca-Cola többféle termékkel kínálja a labdarúgókat, akik az ízlésüknek megfelelően választhatnak. Nincs szükség fegyelmi eljárásra” – áll az UEFA állásfoglalásában. (