Komoly „medveinvázió” volt szerda éjszaka Tusnádfürdőn

Szerda éjszaka a riasztották a csendőrséget, hogy távolítsanak el egy medvét, amely egy tusnádfürdői panzióba hatolt be, és ott több tárgyat is összetört. Ugyancsak aznap éjszaka szintén Tusnádfürdőn egy boltba bement egy másik medve. A csendőrök miközben a fenti két medvét elkergették, más medvékkel is találkoztak az utcán, őket is eltávolították a településről.



A panziós medvéről 23:26-kor érkezett bejelentés, de mire a csendőrök kiérkeztek, csak hűlt helyét találták, meg az összetört dolgokat, amelyek minden bizonnyal élelmiszerkeresés közben tört össze a medve.A következő hívást egy órával később kapták a csendőrök, valaki jelezte, hogy egy medve van a polgármesteri hivatal előtt. A csendőrök kimentek, és megállapították, hogy az meg egy élelmiszerboltba hatolt be előzőleg, viszont a helyszínen volt egy másik anyamedve is három boccsal.A közleményük megjegyzi, hogy intézkedés közben több más medvével is találkoztak a rendőrök, ezeket eltávolították, és néhány órán keresztül még járőröztek az utcákon.A hatóságok emlékeztetnek rá, hogy ha valaki településen medvét lát, tanácsos az 112-őt hívni. (via adevarul