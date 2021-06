Meghalt Ziona Csana: gyászolja 38 felesége, 89 gyereke, 36 unokája

Meghalt a világ egyik legnagyobb családjának feje, Ziona Csana az indiai Mizoram államban. A poligámiát gyakorló vallási szekta, a Csana Pol vezetőjét 38 felesége, 89 gyereke és 36 unokája gyászolja.



A hírt Mizoram állam vezetője, Zoramthanga is megerősítette és részvétét fejezte ki a Twitteren. Csana cukorbetegségben és magas vérnyomásban szenvedett - írja a BBC.com.Nehéz megállapítani, Csana családja-e a legnagyobb a világon, mivel mások is maguknak tulajdonítják a címet. Egyes jelentések szerint Ziona Csanának 39 felesége, 94 gyereke, 33 unokája és egy dédunokája volt, mely így 181 embert jelent.Míg a helyi jelentések világrekorderként tartják számon a családot, nem tisztázott, mely rekordot döntik meg. Mindenesetre helyi szenzációnak, turisztikai attrakciónak számítanak India északkeleti részén lévő falujukban.A hatalmas család egy négyemeletes, 100 szobás házban él, mely az Új generációk háza (Csuar Than Run) nevet viseli. Sajtóértesülések szerint a feleségek Csana magánhálószobája közelében, egy közös hálótermen osztoznak.A Reuters szerint Csana 1945-ben született. Legidősebb felesége 3 évvel idősebb nála, 17 éves korában találkozott vele.A család a Csana Pol nevű keresztény szektához tartozik, melynek mintegy 2000 követője van. Mindannyian Csana házának közelében laknak Baktong Tlangnuamban, Mizoram fővárosától, Aizoltól 55 kilométerre.A szektát, mely engedélyezi a többnejűséget a férfi tagoknak, Csana nagyapja alapította 1942-ben.