Már a foci Eb romániai helyszínén is oltóközpontot alakítottak ki

Oltóközpontot alakítottak ki a Nemzeti Aréna szomszédságában található Lia Manoliu Sportkomplexumban - tájékoztat a RO Vaccinare.



Az egészségügyi személyzet minden mérkőzésnapon 10-18 óra között várja az oltásra jelentkezőket, akik a Johnson&Johnson által fejlesztett vakcinát kaphatják meg. Egyébként a mai mérkőzéseken kívül még június 17-én, 21-én és 28-án fognak meccseket szervezni Bukarestben, ezeken a napokon lehet oltásra jelentkezni.A Nemzeti Arénában június 13-án 19 órától játszanak először Eb-meccset, amelyen Ausztria Észak-Macedóniával találkozik. A mérkőzés nem csak azért lesz izgalmas, mert az ország történetében először fordul elő, hogy helyszíne a labdarúgó Európa-bajnokságnak, hanem ezért is, mert az esős időjárás teljesen eláztatta a pályát , a gyep minősége is kétséges, és estére sem ígérnek jobb időt Romániában úgy tűnik, hogy jól mennek a különleges helyszíneken működtetett oltóközpontok. A törcsvári kastély mellett működő, Drakula témájú központ még mindig üzemel, az Obor piac miccses akciója is népszerű volt a hírek szerint, ma pedig a Temesvártól 40 kilometre található Temesfüves levendulamezőjén is felállítottak egy mobil központot.