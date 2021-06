Megelőzési akció: ingyen ivartalanítják a kutyákat Sepsiszentgyörgyön

Ingyenesen ivartalaníttathatják kutyáikat a sepsiszentgyörgyi, kilyéni és szotyori gazdik a Szépmezői Kutyamenhelyen. Sepsiszentgyörgy Önkormányzata, az TEGA, valamint az Amy Egyesület által szervezett akcióra előzetes jelentkezés szükséges.



„Több éve mondjuk, hogy a kóbor kutyák számát akarjuk csökkenteni. A Szépmezői Kutyamenhely nem ürült ki, most is vár az örökbefogadásra 156 kutya, úgyhogy van még munkánk: az ivartalanítással a kutyák szaporodásának közvetetten vesszük elejét, ugyanis úgy gondoljuk, hogy nem azok a kutyatartók dobják ki az utcára a jószágokat, akik az ivartalanításra figyelnek. Igaz az is, hogy a szaporodás csökkenése is javít a helyzeten, ugyanakkor azt gondoljuk, hogy ilyen módon is segítünk a kutyatartóknak, akiknek esetleg nincs anyagi lehetőségük egy ilyen beavatkozást kifizetni” – fogalmazott, a TEGA igazgatója.Az ivartalanítási akció első felvonására július 3-án kerül sor. Az ivartalanítás, esetenként a féregtelenítés és chippezés ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött, iratkozni a TEGA által működtetett menhelynél (telefon: 0732717185), illetve az Amy Egyesületnél (telefon: 0721384068) lehet.A július 3-i időpont már be is telt, azonban igény szerinti, további alkalmakat is szerveznek a jelentkezők számának függvényében.