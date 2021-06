„Az oltástól pikkelyeid nőnek, mint a halaknak” - vajon ki mondta ezt?

Portálunk olvasói számára talán nem annyira meglepő, hogy ismét egy gyakorló ortodox paptól származik a nap (vagy talán a hét, hónap?) legbuggyantabb "híre" a koronavírussal kapcsolatban. Jobban mondva a vírus elleni oltással kapcsolatban.



A vakcina bevételét egyes ortodox papok a mai napig ellenzik, sőt, nyilvános prédikációkban buzdítják arra a híveket, hogy ne oltassák be magukat. Annak ellenére, hogy Román Ortodox Egyház (BOR) vezetősége egy ideje beállt az oltakozást támogatok (de legalábbis nem ellenzők) sorába.A Neamț megyei Nechit kolostor főpapja egészen hátborzongató, ugyanakkor - valljuk be - fantáziadús történettel riogatta a híveit egy prédikáció keretében." - osztotta a bölcsességetsztárec.A fenti videó gyorsan elkezdett terjedni a közösség médiában, és az ortodox egyház reagált is rá egy közleményben. "" - írták, hozzátéve, hogy remélik, az ehhez hasonló alaptalan rémhírek csak igen csekély hatással lesznek a társadalomra.