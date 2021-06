Áprilisi stílusú időjárásunk lesz a következő két hétben (is)

Változékony időjárásunk lesz az elkövetkező két hétben; a nappali csúcshőmérsékletek átlaga felmehet 26 Celsius-fokra, de továbbra is esőzésekre kell számítani - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) június 7-e és 20-a közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.



Erdélyben az időszaknak megfelelő hőmérsékletekkel köszönt be ez a hét, 24-25 Celsius-fokos nappali csúcsértékekkel és 11-12 fokos éjszakai minimumokkal. Június 13-15-én enyhén, átlagosan 2 fokkal csökkenek a hőmérsékletek, ezt követően azonban fokozatos felmelegedés várható, és a kéthetes időszak végére 26 Celsius-fokos maximumokat és 12 Celsius-fokos minimumokat mérnek majd. Csapadékra 10-e és 14-e között, illetve a második hét egyes napjain lehet számítani.A Bánságban és a Körösök vidékén szintén a sokéves átlagot fogják közelíteni a hőmérsékletek a jelzett időszak első felében: a nappali csúcsértékek 25-26 Celsius-fok körül, az éjszakai minimumok 13 fok körül alakulnak. A június 13-a és 15-e közötti enyhe (átlagban 2 fokos) lehűlést követően mindkét régióban fokozatosan ismét felmelegszik az idő, a második hét végén 27-28 Celsius-fokos nappali csúcsértékekre, és 14-15 fokos éjszakai minimumokra lehet számítani. Jelentős mennyiségű csapadék (zápor, zivatar) június 10-e és 14-e között lehetséges, kisebb esők pedig 15-e és 20-a között is előfordulhatnak.Máramarosban nagyjából az ilyenkor megszokottak szerint alakul az időjárás az első héten: nappal 25, éjszaka 11-12 Celsius-fok várható. Június 12-e és 15-e között 2-3 Celsius-fokos lehűlés következik be, majd ismét felmelegszik az idő, a második hét végén a maximális hőmérsékleti értékek regionális átlaga eléri a 26 Celsius-fokot, az éjszakai hőmérséklet 13 fok körül alakul. Június 10-e és 14-e között jelentős mennyiségű csapadék hullhat a régióban, 17-e és 20-a között pedig szintén számítani lehet futó záporokra.A hegyvidéken az időszaknak megfelelően alakulnak a hőmérsékletek: nappal 15-17 Celsius-fok körüli csúcsértékekre, éjszaka 6-8 Celsius-fokos minimumokra kell számítani. Kivételt képez a június 13-a és 15-e közé eső időszak, amikor átlagban 2 fokkal hűvösebb lesz. A két hét alatt bármikor felléphet légköri instabilitás, de jelentős és nagy területeket érintő csapadékra június 10-e és 14-e között, illetve a második hét egyes napjain kell számítani.