Nemlétező luxuskocsikat árult, 800 ezer eurót csalt ki németországi vásárlóktól egy nagyváradi férfi

Németországi bíróságok kezdeményezésére előzetes letartóztatásba helyeztek egy nagyváradi férfit, akit kiadnak Németországnak. Az ottani hatóságok szerint ugyanis C.M. kb. 800 ezer eurót csalt ki gyanútlan autóvásárlóktól - írja az ebihoreanul.ro.



A gyanúsított meglehetősen egyszerű módszert alkalmazott. 2015-ben Brémában hamis iratokra tette szert, majd készített egy weboldalt, ahol nagy teljesítményű luxusautókat kínált. A hamis iratokkal bankszámlát is nyitott, ide kérte átutalni az előlegeket, a pénzt pedig azonnal kivette, készpénzben.A vevőket közben a "székházhoz" irányította, hogy vegyék át a kocsit meg az iratokat, azonban a székház nem létezett, ahogy az autókról is csak fotói voltak a "kereskedőnek". 2015-ben 518 ezer eurót szedett össze M.C. alig egy hónap alatt, majd a honlapot megszűntette, a bankszámlát bezárta, és a szolgálati telefonszámot is felfüggesztette.2016-ban pedig megismételte az akciót. Ekkor Rostockban próbálkozott, szintén sikerrel. A hamis papírok alapján még egy céget is nyitott, a weboldalon pedig a kocsik mellett vámhivatali ügyintézést és hitelfelvételi segítséget is kínált, hogy még hitelesebbnek hasson a biznisz. Szintén egy hónapig működtette a ezt a "szolgáltatást", és 11 személytől 278 ezer eurót zsebelt be.Amennyiben a vádak igaznak bizonyulnak, M.C. 10 éves börtönbüntetés elé néz.