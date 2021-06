Fejleszteni és bővíteni fogják a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházat

Csütörtöki ülésén jelentős beruházásokról döntött a kormány, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház ügyében.



A beruházásokra a Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium nyújt támogatást.

A tervek szerint a tüdőgyógyászat és a járványrészleg új épületet kap, illetve fejleszteni és bővíteni fogják a sürgősségi osztályt is.Az RMDSZ kormányzati munkájának egyik prioritása az egészségügyi intézmények fejlesztése, új kórházak építése – mutatott rá. „A helyreállítási alapból 2,4 milliárd eurót szánunk többek között 30 kórház bővítésére és felújítására, 3 ezer háziorvosi rendelő építésére” – fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.fejlesztési miniszter elmondta: a csíkszeredai megyei sürgősségi kórház tüdőgyógyászatának és a járványrészlegének jelenlegi ingatlana mintegy 200 éves, nem felel meg a mai követelményeknek, hiányzik a szellőzési rendszere, és a fűtésrendszer is elavult, ezért van szükség az új épületszárnyra, amely a jelenleginél több betegágyat és új laboratóriumokat is tartalmaz majd. A szükséges 71 millió lejből 68-at a fejlesztési szaktárca biztosít.További 70 millió lejes támogatásból a Csíkszeredai Megyei Kórház sürgősségi osztályát újítják és bővítik, amelynek jelenleg nincs külön sürgősségi kijárata, de a helikopterleszálló is 12 km-re van a kórháztól.„A fejlesztésnek köszönhetően a betegek jobb, minőségi egészségügyi szolgáltatásokhoz férnek majd hozzá, és a beutalások idejét is csökkenteni lehet. A mai kormánydöntéssel annak az ígéretnek teszünk eleget, amelyet a Hargita megyei látogatás során tettek a kormány RMDSZ-es tagjai” – mutatott rá Cseke Attila.A kormány döntése nyomán elindulhat a közbeszerzési folyamat a két egészségügyi létesítmény felújítására és kibővítésére.csíkszeredai megyei kórházban készült videóriportját, amelyet a koronavírusos betegeket ellátó csíksomlyói osztályon készítettünk, itt tekinthetik meg: