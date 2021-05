Megtartották az első franciaországi tesztkoncertet Párizsban

Ötezer fő részvételével rendezték meg szombaton az első franciaországi tesztkoncertet Párizsban annak felmérésére, hogy mekkora a koronavírus terjedésének kockázata a kulturális rendezvényeken. Az Indochine nevű francia rockzenekar élő koncertjén a Bercy sportcsarnokban a résztvevők szájmaszkban, de távolságtartás nélkül táncoltak csaknem két órán át.



A tudományos kísérletre több mint 20 ezren jelentkeztek, közülük 7500 embert választottak ki, és valamennyiüket az elmúlt három napban letesztelték a Bercy sportcsarnokban, majd szombat délelőtt ismét mindenkinek részt kellett vennie egy gyorsteszten.A koncertre ötezer, kizárólag negatív tesztet produkáló ember mehetett, 2500 embernek pedig otthon kellett maradnia. Egy hét múlva mind a 7500-at harmadszorra is letesztelik, és a pozitív esetek számát összehasonlítják a két csoport között.A kísérlet arra a kérdésre keresi a választ, hogy a koncertre negatív teszttel érkezők nagyobb kockázatnak vannak-e kitéve egy táncos rendezvényen, mint a hétköznapi életben.A kísérletben 18 és 45 év közötti egészséges emberek vehettek részt, akiknél nem valószínű, hogy a betegség súlyos formája alakul ki, ha esetleg a koncerten elkapták a koronavírust.Nagy-Britanniában és Spanyolországban már tartottak hasonló tesztkoncerteket, amelyek alapján a fertőzés kockázata nem tűnt jelentősnek.Franciaországban az első tesztkoncertet többször is elhalasztották a járvány harmadik hulláma és az újabb országos lezárás miatt. Végül alig két nappal azelőtt rendezték meg, hogy minden 18 éven felüli előtt megnyílik a jelentkezési lehetőség a koronavírus elleni oltásra.A tesztkoncert tétje azért is jelentős, mert bár 202 nap után a színházak, mozik és koncerttermek tíz nappal ezelőtt megnyithattak, június 9-ig csak 35 százalékos kihasználtság mellett, a rá következő három hétben pedig 65 százalékig megtöltött nézőtérrel, a védőtávolság megtartása mellett működhetnek.A nyári fesztiválszezonban engedélyezettek lesznek a zenés rendezvények maximum ötezer fő részvételével, de az egy főre jutó területnek legalább négy négyzetméternek kell lennie. A szombati tesztkoncerten viszont szándékosan nem volt védőtávolság, az emberek, bár szájmaszkot viseltek, szorosan egymás mellett táncoltak.Franciaországban több hasonló tesztkoncert is napirenden van, amelynek megszervezésére egy úgynevezett tesztkoncert-munkacsoportot hozott létre a magánszínházak és fesztiválok producereinek országos szakszervezete, a Prodiss járványügyi szakemberekkel, tesztlaboratóriumokkal, a nemzeti zenei központtal, a párizsi önkormányzattal és a kulturális tárcával együttműködve.A korlátozások miatt több nyári zenei fesztivál is lemondta az idei rendezvényeit, mások pedig egyelőre ülő közönség előtt és távolságtartás mellett szervezik a koncerteket.Az első tesztkoncert eredményét június végén teszik közzé.