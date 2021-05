Amerikában történt: beoltatta magát és egymillió dollárt nyert egy ohiói nő az oltáslottón

Hihetetlen, de igaz: egymillió dollárt nyert egy nő Ohio államban pusztán azért, mert beoltatta magát. Abbigail Bugenske lett az első nyertese annak a lottónak, amelyet Ohio állam az oltások felpörgetésére vezetett be -számol be a Spiegelre hivatkozva Telex.



Congrats, Joseph! You just won a full-ride college scholarship! If you’re between 12 and 17 years-old and had at least one dose of the vaccine, you could be next! Sign up at https://t.co/ZmJ8iKoSlV! pic.twitter.com/StHlWewhW5