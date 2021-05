Használt zoknikon edzett kutyákat vetnének be kiszagolni a koronavírust brit reptereken

Az állatoknak olyan emberek zoknijait és pólóit mutatták meg, akik megfertőződtek a betegséggel.



Mindössze fél óra alatt képesek átvizsgálni a párban dolgozó, koronavírust kiszagoló kutyák Nagy-Britannia reptereit és nagy tömegvonzású helyeit egy tanulmány szerint. Pontosságuk lenyűgöző: 94,3 százalékos hatékonysággal szűrik ki az emberek közül azokat, akik elkapták a fertőzést – derült ki a tanulmány hétfőn publikált adataiból.A kutyákat 3500 koronavírusos betegtől származó zoknival és pólóval tréningezték, amiket egészségügyi dolgozók és a fertőzésen átesett emberek kínáltak fel a tanulmány készítőinek. Az állatok ugyanakkor nem csak azokat képesek kiszűrni a tömegből, akik a fertőzés egyértelmű jeleit mutatják, hanem a tünetmentes és enyhe tüneteket produkálókat is. Sőt: képesek a brit mutánssal fertőzöttek kiszúrására is.Független szakértők egy csoportja viszont arra figyelmeztetett, hogy a tanulmány eredményeit reprodukálni kell valós élethelyzetekben is. Hasonló kísérletek nemcsak Nagy-Britanniában, hanem Finnországban, Németországban és Chilében is zajlanak a koronavírussal fertőzött emberek kiszűrésére.