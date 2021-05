Kokaint fogyasztott volna az Euróvízió-győztes rockbanda énekese?

Az Eurovíziós Dalfesztivál győztese az olasz Måneskin zenekar lett, maga mögé utasítva a francia Barbara Pravit és a svájci Gjon’s Tearst. Az angol csapat az utolsó helyen végzett, egyetlen pontot sem szerzett. A rotterdami arénában, ahol a versenyt tartották mintegy 3500 ember követte élőben az eseményt, ez volt a járvány kezdete ót az egyik legnagyobb szabású zenei rendezvény.



A dalfesztivál nyertesei azonban azonnal mással is a figyelem középpontjába kerültek, ugyanis a közösségi hálókon az egyik legégetőbb kérdés az lett, hogy a versenyt megnyerő olasz Måneskin zenekar frontembere vajon kokaint szippantott-e, vagy egy törött pohár miatt matatott az asztalon a győzelmet ünneplő buliban. Íme a felvétel:Az előrebukó személy,, aki többek szerint az Eurovízió élőben közvetített bulijában kokaint szippantott fel az asztalról. A felvételt a fesztivál zöld szobának nevezett termében rögzítették, ahol az eredményhirdetésre váró zenészek tartózkodtak.Az énekes azonnal tagadta, hogy kokaint fogyasztott volna, egy sajtótájékoztatón azt monda, ő nem használ drogokat, és azért hajolt az asztal fölé, mert a zenekar gitárosa,összetört egy poharat. David azt ígérte, ha hazatér Rotterdamból, akkor csináltat is egy drogtesztet, hogy bebizonyítsa ártatlanságát.Az Eurovíziót szervező European Broadcasting Union (EBU) is kiadott egy közleményt. Az írták, a Green Roomban valóban találtak összetört üveget, de továbbra is vizsgálják a fent is bemutatott felvételt. David nekik is jelentette, hogy vállalja a drogtesztet, de egyelőre nem tudták ezt megszervezni.A Måneskin egyébként egy hosszú sorozatot szakított meg, 2006 óta ugyanis nem nyert egyetlen zenekar sem. Utoljára a szörnymaszkos metalzenekar, a Lordi volt Eurovízió-győztes zenekarként.